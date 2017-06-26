Главные новости Камчатки

(Специальный репортаж) На этой неделе в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района торжественно открыли новую пограничную заставу. Это первая из 10 новых больших и малых застав, которые до 2020 года будут введены в эксплуатацию в зоне ответственности Погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России. На самой новой заставе Дальнего Востока побывали репортеры агентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Воспитанники молодой спортивной школы плавания из города Елизово стали призерами Международного турнира «Mad Wave Challenge», а в конце 2016 года привезли 15 медалей, из них – 8 золотых, с открытого первенства Хабаровского края.