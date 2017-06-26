Главные новости Камчатки
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26.06.2017 07:23:13
На большинстве АЗС Камчатки цены на бензин поднялись на 70 копеек за литр
23.06.2017 16:13:40
На Камчатке конкурсная управляющая МУПа отделалась испугом за махинации с «золотыми парашютами»
23.06.2017 07:52:28
Forbes включил трех камчатских олигархов в рейтинг госслужащих с наибольшими доходами
22.06.2017 08:42:52
Тепло в дома жителей Усть-Камчатска не вернулось – на котельных закончилось топливо
Камчатка сегодня
На Камчатке прокуратура пытается заставить арендатора участка открыть доступ к берегу Авачинской бухты
26.06.2017 16:07:27КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Прокуратура через суд обязала арендатора прибрежного участка открыть доступ гражданам к берегу Авачинской губы в Петропавловске-Камчатском, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевой прокуратуре.
Теги: Авачинская бухта , нарушение , арендатор , прокуратура
36-летний «ботаник» задержан за хранение наркотиков и выращивание конопли
26.06.2017 15:55:19КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Елизовские оперуполномоченные задержали 36-летнего «гровера» (склонного к выращиванию наркосодержащих растений), у которого изъяли кусты конопли, а также готовые к употреблению наркотики, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД по Камчатскому краю.
Теги: наркотики , полиция
ВТБ24 предлагает камчатским предпринимателям бесплатно открыть рублевый счет
26.06.2017 14:02:51КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
В ВТБ24 стартовала акция по бесплатному открытию расчетного счета в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе банка.
Теги: ВТБ24 , открытие счета , акция
В Петропавловске-Камчатском подорожали творог и сметана, зато подешевели помидоры и гречка – мэрия
26.06.2017 13:46:11КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Власти Петропавловска-Камчатского опубликовали итоги мониторинга розничных цен на социально-значимые продукты питания в городе за второй квартал 2017 года.
Теги: провиант , цены , мониторинг
Меньше трех минут понадобилось на учебную эвакуацию Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском – МЧС
26.06.2017 12:55:39КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
В Петропавловске-Камчатском прошло учение по эвакуации из здания городского Дома ребенка, его сотрудники отработали действия в случае возникновения пожара, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Теги: Дом ребенка , учения , пожар , эвакуация
Камчатские спасатели перекрыли опасную дорогу к елизовскому пляжу
26.06.2017 12:44:38КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Спасатели совместно с представителями администрации Раздольненского сельского поселения (Елизовский район) засыпали проезд к несанкционированному пляжу, который расположен на 47-ом километре трассы Елизово – Мильково в районе старого моста через реку Авача, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Теги: пляж , дорога , опасность , закрытие
Камчатские сноубордисты завоевали 7 золотых медалей на всероссийских соревнованиях на Вилючинском вулкане
26.06.2017 12:38:51КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
(Фото) На Камчатке завершились всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток-2017», которые проходила на склонах Вилючинского вулкана с 20 по 25 июня, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
Теги: сноуборд , соревнования , Вилючинский вулкан
Грабитель обобрал собутыльницу-пенсионерку в Петропавловске-Камчатском
26.06.2017 12:26:42КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали злоумышленника, ограбившего пенсионерку во время застолья, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД России по Камчатскому краю.
Теги: собутыльники , грабеж , задержание
Камчатский детский омбудсмен вступился за будущих выпускников
26.06.2017 11:57:59КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев намерен обратиться к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой учесть при составлении графика сдачи ЕГЭ на будущий год особенности отдаленных регионов. Об этом камчатский детский омбудсмен сообщил корреспонденту РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», комментируя нервную ситуацию с результатами обязательного экзамена по русскому языку.
Теги: ЕГЭ , результаты , Уполномоченный по правам ребенка
Юных камчатцев приглашают на бесплатные компьютерные курсы
26.06.2017 10:59:14КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
В Камчатской краевой деткой библиотеке имени В. Кручины началась запись на бесплатные курсы «Компьютер для начинающих», которые стартуют 15 июля, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в библиотеке.
Теги: дети , компьютер , бесплатные курсы
"Камчатскэнерго" обесточит за долги более 100 квартир в Вилючинске
26.06.2017 10:33:11КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Камчатские энергетики начали отключение от электроэнергии должников в Вилючинске, до 28 июня включительно специалисты «Камчатскэнерго» обесточат квартиры ста жителей города, получивших уведомления о введении ограничений, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в энергокомпании.
Теги: энергетики , жители Вилючинска , долги , отключения
Камчатские пенсионеры могут слетать в отпуск по талонам - ПФР
26.06.2017 10:05:13КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -
Камчатские неработающие пенсионеры могут заранее получить специальные талоны и использовать их для приобретения билетов на проезд в отпуск на материк, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в отделении пенсионного Фонда России по Камчатскому краю.
Теги: пенсионеры , отпуск , проезд , талоны
Фоторепортажи
Саша, Гоша и Маргоша захватили кордон на Курильском озере (фото)
23.06.2017 07:43:34
330 гр. на 1 кв. м: жители засыпанного поселка Ключи борются с последствиями пеплопада
15.06.2017 12:47:34
Новострой-призрак: в новый дом «Спецстроя» на Камчатке пришли вандалы и бомжи
13.06.2017 10:11:45
Камчатский рай
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ОТЧЕГО ПОЛКИ ПУСТЕЮТ
Полку свободных тружеников пера прибывает – с 22 мая из «АиФ-Камчатка» уходит главный редактор Григорий Беккер, возглавлявший популярное издание последние 9 лет. РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» хоть и с трудом, но все-таки удалось убедить известного журналиста прокомментировать ситуацию.
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«Лучший» российский двор находится на Камчатке
(Фоторепортаж) На Камчатке дан старт всероссийскому конкурсу «Лучший российский двор 2017». Редакция РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» предлагает вне конкурса выдать гран-при целому микрорайону «Мишенный», который уверенно лидирует среди самых «благоустроенных» районов Петропавловска-Камчатского, а может, и всея Руси…
Эпицентр
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На Камчатке построили первую из современных пограничных застав Дальнего Востока
(Специальный репортаж) На этой неделе в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района торжественно открыли новую пограничную заставу. Это первая из 10 новых больших и малых застав, которые до 2020 года будут введены в эксплуатацию в зоне ответственности Погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России. На самой новой заставе Дальнего Востока побывали репортеры агентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
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Лучшая тренировка – это соревнования
Воспитанники молодой спортивной школы плавания из города Елизово стали призерами Международного турнира «Mad Wave Challenge», а в конце 2016 года привезли 15 медалей, из них – 8 золотых, с открытого первенства Хабаровского края.
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Приглашение на Командоры
Вот уже третий год действует проект по развитию экологического туризма на Командорах «На краю Света. Командорские острова» от камчатского туроператора «IST Travel». В 2016 году в нем приняло участие 45 туристов и еще около 100 пассажиров, проживающих в Камчатском крае. Большой интерес этот маршрут вызвал у жителей Камчатки, у которых была возможность воспользоваться льготной ценой тура.
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Лучшая рыба — это колбаса!
Мясоедов не остановили ни снег, ни ветер
Эксперт
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Онлайн-кассы: как подключить и сэкономить
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Кредитные заблуждения
Мнение специалистов
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Как сэкономить на интернет-трафике?
Советы специалистов
Дело мастера
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Если есть волны, должен быть и серфинг
Интервью из цикла «Наши люди»: Антон Морозов знает, что Камчатка – лучшее в мире место для серфинга: и летом, и зимой Тихий океан безостановочно выкатывает к ее живописным берегам «правильные» волны, манящие любителей экстрима со всего света
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Если стало тесно в рамках
Интервью из цикла «Наши люди»: Фотограф Сергей Краснощёков однажды кардинально изменил свою жизнь, полностью отдавшись любимому делу. Куда это его привело? Читайте в нашем интервью
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«Мы плакали один раз в жизни»
Интервью из цикла «Наши люди»: Врач-реабилитолог и сильная женщина Ольга Вовненко много знает о природе человека, о глубоком горе и о чистой радости, а также о том, как построить между ними лестницу и подняться к подлинным ценностям
Камчатка. Странное место
Стихия
Жители Камчатки не почувствовали землетрясение магнитудой 4,3
24.06.2017 18:05:12
В восьми поселках Камчатки лес может вспыхнуть от малейшей искры - МЧС
22.06.2017 12:16:57
Погода на юге Камчатки начнет улучшаться в четверг – синоптики
21.06.2017 10:58:35
Происшествия
У мыса Опасный на Камчатке ищут выпавшего из лодки мужчину
24.06.2017 18:45:10
На острове Карагинский на Камчатке спасатели нашли потерявшихся мужчину и женщину
23.06.2017 16:30:21
Иномарка улетела в кювет на Камчатке, водитель погиб, пассажирка госпитализирована
22.06.2017 10:51:57
Политика
Forbes включил трех камчатских олигархов в рейтинг госслужащих с наибольшими доходами
23.06.2017 07:52:28
ЦИК согласовал кандидатуру Инги Ирининой на должность председателя избиркома Камчатки
22.06.2017 21:25:30
Галина Смирнова избрана главой администрации Вилючинска
22.06.2017 17:51:50
Общество
В Петропавловске-Камчатском подорожали творог и сметана, зато подешевели помидоры и гречка – мэрия
26.06.2017 13:46:11
Камчатский детский омбудсмен вступился за будущих выпускников
26.06.2017 11:57:59
Криминал
36-летний «ботаник» задержан за хранение наркотиков и выращивание конопли
26.06.2017 15:55:19
Грабитель обобрал собутыльницу-пенсионерку в Петропавловске-Камчатском
26.06.2017 12:26:42
На Камчатке конкурсная управляющая МУПа отделалась испугом за махинации с «золотыми парашютами»
23.06.2017 16:13:40
Народное хозяйство
Сегодня у обновленного причала на новом морвокзале встанет первое пассажирское судно
26.06.2017 08:15:36
Камчатгазпром подвел губернатора: за 1,5 месяца авария на газопроводе не устранена
23.06.2017 15:30:09
Безопасность
Меньше трех минут понадобилось на учебную эвакуацию Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском – МЧС
26.06.2017 12:55:39
Камчатские спасатели перекрыли опасную дорогу к елизовскому пляжу
26.06.2017 12:44:38
Условные террористы обезврежены в камчатских лесах
22.06.2017 16:13:35
Экономика и бизнес
ВТБ24 предлагает камчатским предпринимателям бесплатно открыть рублевый счет
26.06.2017 14:02:51
"Камчатскэнерго" обесточит за долги более 100 квартир в Вилючинске
26.06.2017 10:33:11
На большинстве АЗС Камчатки цены на бензин поднялись на 70 копеек за литр
26.06.2017 07:23:13
Экология
Почти полтонны чавычи изъято у браконьеров на реке Большой
26.06.2017 08:38:41
На Курильском озере на Камчатке ждут вожатых
26.06.2017 06:13:44
Прокуратура на севере Камчатки взялась за ржавые суда
23.06.2017 09:36:27
Наука и культура
Юных камчатцев приглашают на бесплатные компьютерные курсы
26.06.2017 10:59:14
Камчатская библиотека им. Крашенинникова приглашает книголюбов в летний читальный зал
26.06.2017 09:43:20
Галерею смайликов открыли на Камчатке (фото)
24.06.2017 10:17:06
Спорт и отдых
На стоянке «Клешня» у вулкана Толбачик строится еще одна кухня-столовая для туристов
22.06.2017 12:25:03
Исторические хроники Камчатки
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О тех, кто в списках не значился…
В Курильском десанте участвовала диверсионная группа НКВД
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Война с Японией в ХХ веке, Курильский десант…
Особое мнение
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Порт приписок
Камчатка. Прошлое: люди, события, факты
Комментарии
хорошему танцору ,как известно , всегда что то мешает.
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Потому что, у кого-то растут аппетиты....