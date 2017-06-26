Главные новости Камчатки

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Уволены заведующая и воспитатель детского сада, в котором тяжело пострадал 3-летний ребенок Уволены заведующая и воспитатель детского сада, в котором тяжело пострадал 3-летний ребенок
26.06.2017 07:23:13

На большинстве АЗС Камчатки цены на бензин поднялись на 70 копеек за литр

23.06.2017 16:13:40

На Камчатке конкурсная управляющая МУПа отделалась испугом за махинации с «золотыми парашютами»

23.06.2017 07:52:28

Forbes включил трех камчатских олигархов в рейтинг госслужащих с наибольшими доходами

22.06.2017 08:42:52

Тепло в дома жителей Усть-Камчатска не вернулось – на котельных закончилось топливо

20.06.2017 16:24:25

Уволены заведующая и воспитатель детского сада, в котором тяжело пострадал 3-летний ребенок


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На Камчатке прокуратура пытается заставить арендатора участка открыть доступ к берегу Авачинской бухты

На Камчатке прокуратура пытается заставить арендатора участка открыть доступ к берегу Авачинской бухты

26.06.2017 16:07:27  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Прокуратура через суд обязала арендатора прибрежного участка открыть доступ гражданам к берегу Авачинской губы в Петропавловске-Камчатском, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевой прокуратуре.


Теги: Авачинская бухта , нарушение , арендатор , прокуратура
36-летний «ботаник» задержан за хранение наркотиков и выращивание конопли

36-летний «ботаник» задержан за хранение наркотиков и выращивание конопли

26.06.2017 15:55:19  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Елизовские оперуполномоченные задержали 36-летнего «гровера» (склонного к выращиванию наркосодержащих растений), у которого изъяли кусты конопли, а также готовые к употреблению наркотики, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД по Камчатскому краю.


Теги: наркотики , полиция
ВТБ24 предлагает камчатским предпринимателям бесплатно открыть рублевый счет

ВТБ24 предлагает камчатским предпринимателям бесплатно открыть рублевый счет

26.06.2017 14:02:51  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

В ВТБ24 стартовала акция по бесплатному открытию расчетного счета в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе банка.


Теги: ВТБ24 , открытие счета , акция
В Петропавловске-Камчатском подорожали творог и сметана, зато подешевели помидоры и гречка – мэрия

В Петропавловске-Камчатском подорожали творог и сметана, зато подешевели помидоры и гречка – мэрия

26.06.2017 13:46:11  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Власти Петропавловска-Камчатского опубликовали итоги мониторинга розничных цен на социально-значимые продукты питания в городе за второй квартал 2017 года.


Теги: провиант , цены , мониторинг
Меньше трех минут понадобилось на учебную эвакуацию Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском – МЧС

Меньше трех минут понадобилось на учебную эвакуацию Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском – МЧС

26.06.2017 12:55:39  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

В Петропавловске-Камчатском прошло учение по эвакуации из здания городского Дома ребенка, его сотрудники отработали действия в случае возникновения пожара, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.


Теги: Дом ребенка , учения , пожар , эвакуация
Камчатские спасатели перекрыли опасную дорогу к елизовскому пляжу

Камчатские спасатели перекрыли опасную дорогу к елизовскому пляжу

26.06.2017 12:44:38  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Спасатели совместно с представителями администрации Раздольненского сельского поселения (Елизовский район) засыпали проезд к несанкционированному пляжу, который расположен на 47-ом километре трассы Елизово – Мильково в районе старого моста через реку Авача, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.


Теги: пляж , дорога , опасность , закрытие
Камчатские сноубордисты завоевали 7 золотых медалей на всероссийских соревнованиях на Вилючинском вулкане

Камчатские сноубордисты завоевали 7 золотых медалей на всероссийских соревнованиях на Вилючинском вулкане

26.06.2017 12:38:51  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

(Фото) На Камчатке завершились всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток-2017», которые проходила на склонах Вилючинского вулкана с 20 по 25 июня, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.


Теги: сноуборд , соревнования , Вилючинский вулкан
Грабитель обобрал собутыльницу-пенсионерку в Петропавловске-Камчатском

Грабитель обобрал собутыльницу-пенсионерку в Петропавловске-Камчатском

26.06.2017 12:26:42  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали злоумышленника, ограбившего пенсионерку во время застолья, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД России по Камчатскому краю.


Теги: собутыльники , грабеж , задержание
Камчатский детский омбудсмен вступился за будущих выпускников

Камчатский детский омбудсмен вступился за будущих выпускников

26.06.2017 11:57:59  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев намерен обратиться к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой учесть при составлении графика сдачи ЕГЭ на будущий год особенности отдаленных регионов. Об этом камчатский детский омбудсмен сообщил корреспонденту РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», комментируя нервную ситуацию с результатами обязательного экзамена по русскому языку.


Теги: ЕГЭ , результаты , Уполномоченный по правам ребенка
Юных камчатцев приглашают на бесплатные компьютерные курсы

Юных камчатцев приглашают на бесплатные компьютерные курсы

26.06.2017 10:59:14  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

В Камчатской краевой деткой библиотеке имени В. Кручины началась запись на бесплатные курсы «Компьютер для начинающих», которые стартуют 15 июля, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в библиотеке.


Теги: дети , компьютер , бесплатные курсы
"Камчатскэнерго" обесточит за долги более 100 квартир в Вилючинске

"Камчатскэнерго" обесточит за долги более 100 квартир в Вилючинске

26.06.2017 10:33:11  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Камчатские энергетики начали отключение от электроэнергии должников в Вилючинске, до 28 июня включительно специалисты «Камчатскэнерго» обесточат квартиры ста жителей города, получивших уведомления о введении ограничений, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в энергокомпании.


Теги: энергетики , жители Вилючинска , долги , отключения
Камчатские пенсионеры могут слетать в отпуск по талонам - ПФР

Камчатские пенсионеры могут слетать в отпуск по талонам - ПФР

26.06.2017 10:05:13  
КАМЧАТКА-ИНФОРМ. -

Камчатские неработающие пенсионеры могут заранее получить специальные талоны и использовать их для приобретения билетов на проезд в отпуск на материк, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в отделении пенсионного Фонда России по Камчатскому краю.


Теги: пенсионеры , отпуск , проезд , талоны

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(Фоторепортаж) На Камчатке дан старт всероссийскому конкурсу «Лучший российский двор 2017». Редакция РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» предлагает вне конкурса выдать гран-при целому микрорайону «Мишенный», который уверенно лидирует среди самых «благоустроенных» районов Петропавловска-Камчатского, а может, и всея Руси…

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(Специальный репортаж) На этой неделе в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района торжественно открыли новую пограничную заставу. Это первая из 10 новых больших и малых застав, которые до 2020 года будут введены в эксплуатацию в зоне ответственности Погрануправления по восточному арктическому району ФСБ России. На самой новой заставе Дальнего Востока побывали репортеры агентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Лучшая тренировка – это соревнования Лучшая тренировка – это соревнования

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Приглашение на Командоры Приглашение на Командоры

Вот уже третий год действует проект по развитию экологического туризма на Командорах «На краю Света. Командорские острова» от камчатского туроператора «IST Travel». В 2016 году в нем приняло участие 45 туристов и еще около 100 пассажиров, проживающих в Камчатском крае. Большой интерес этот маршрут вызвал у жителей Камчатки, у которых была возможность воспользоваться льготной ценой тура.

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Комментарии

Святой:
Доллар не растет, нефть падает а на Камчатке растут цены на бензин. Почему?
Потому что, у кого-то растут аппетиты....
к новости На большинстве АЗС Камчатки цены на бензин поднялись на 70 копеек за литр
pil:
афигеть, она святая....
к новости На Камчатке конкурсная управляющая МУПа отделалась испугом за махинации с «золотыми парашютами»
Александр:
самая вероятная причина - не качественный проэкт строительства , где не были учтены данные риски.

хорошему танцору ,как известно , всегда что то мешает.

...
к новости Камчатгазпром подвел губернатора: за 1,5 месяца авария на газопроводе не устранена
хмурая:
С кем поделилась-то? За амнистию? Думаю, что наша страна не выживет, столько червей ее пожирает....
к новости На Камчатке конкурсная управляющая МУПа отделалась испугом за махинации с «золотыми парашютами»
йцукен777:
хочу двушку. дайте мне двушку для маленького улучшения жизни....
к новости Новострой-призрак: в новый дом «Спецстроя» на Камчатке пришли вандалы и бомжи
Обыватель:
Ежели верить сайту Камчаттрансфлота, то сие удовольствие из ПТР до Тиличик обойдется в 13 тысяч рублей с небольшими копейками....
к новости Новый маршрут «Василия Завойко» свяжет Петропавловск, Оссору и Тиличики
Обыватель:
Прокуратуре неплохо было бы обратить внимание и на Тиличики, там за территорией Тиличикского портпункта не два. а десятка полтора брошенных, ржавеющих судов...
к новости Прокуратура на севере Камчатки взялась за ржавые суда

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